Петролен танкер е ударен със снаряд край бреговете на Оман

Снимка Булфото, илюстративна

Драма в океана край държава на Арабския полуостров. Петролен танкер е бил ударен от снаряд с неизвестен произход на 8 морски мили източно от град Лимах в Оман и е избухнал в пламъци. Това съобщи рано във вторник сутринта Британската агенция за морски търговски операции, цитирана от „Ройтерс”.

От агенцията добавят, че засега няма данни за жертви или за нанесени екологични щети вследствие на пожара, информира БТА.

След началото на американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, Техеран до голяма степен блокира Ормузкия проток чрез заплахи и атаки в началото на март.

Вашингтон отговори със собствена морска блокада на корабите, влизащи или напускащи иранските пристанища. Миналия месец Иран и САЩ се споразумяха за временно прекратяване на военните действия и вдигане на блокадите. Въпреки това корабният трафик през протока остава ограничен, посочва ДПА.

Редактор "Екип на Петел",

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