Петролната компания на Сърбия поиска от Вашингтон нова отсрочка на санкциите

Петролната компания на Сърбия НИС (NIS – Naftna industrija Srbije), чийто най-голям акционер е руската „Газпром нефт“, предаде снощи на администрацията на САЩ нова допълнена молба за поредно отлагане на американските санкции, съобщи сръбската държавна телевизия РТС, предаде БТА.

НИС иска нов лиценз, за да може компанията да продължи да работи и след 8 октомври, когато изтича поредното отлагане на прилагането на санкциите, които САЩ въведоха заради руския мажоритарен дял в НИС.

Компанията НИС подаде на 3 октомври нова молба до Министерството на финансите на САЩ за специален лиценз, който да даде възможност за безпрепятствено изпълнение на оперативните дейности на компанията и след 8 октомври, когато изтича срокът, предвиден с предходния лиценз, съобщи компанията.

НИС този месец отново подаде също молба за сваляне от списъка със санкционирани компании.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари и даде тогава 45 дни на „Газпром нефт“, дъщерно дружество на „Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС.

НИС беше поставена в списъка със санкции заради връзката си с „Газпром нефт“.

Досега санкциите срещу сръбската компания бяха отлагани няколко пъти, последно трябваше да влязат в сила на 1 октомври, след което отсрочката беше продължена до 8 октомври.

Санкциите на САЩ са насочени, наред с всичко останало, и срещу финансирането на войната в Украйна с пари от руски енергийни компании.

След обявяването на санкциите структурата на собствеността на НИС беше променяна неколкократно, но мажоритарният дял остана в руски ръце. През септември „Газпром% излезе от собствеността на НИС, като един от акционерите стана компания, управлявана от „Газпром“ – „Интелиджънс“ (Intelligence) от Санкт Петербург. Акционерното дружество "Интелиджънс" стана собственик на 11,3 процента от НИС.

Най-големият дял в НИС все още се държи от „Газпром нефт“ – 44,9 процента, а сръбската държава има 29,9 процента. Останалите акции се държат от дребни акционери.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната.

