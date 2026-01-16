Петролният бизнес призова политиците: Оставете ни да работим нормално

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Обръщам се към политиците, за да им кажа да ни оставят да работим, това каза по Нова нюз председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Думите му бяха по повод проектозакона за таван на цените и услугите, в това число и на горивата. По негови думи, това е „безумие”.

Бенчев даде пример с Унгария, където беше наложено ограничение на цените на горивата, които след това са изчезнали от пазара. При падането на ограничението, което няма как да е вечно, горивата са се върнали на по-високи цени, които остават и сега. Така горивата в Унгария са по-скъпи, отколкото в Австрия и Чехия, подчерта Бенчев.

Той се обяви и за премахване на съществуващата забрана за износ на гориво. Председателят на БПГА каза, че в момента в Румъния има търсене на гориво, но българският бизнес не може да го осигури заради ограничението. Бенчев добави, че е водил разговори с политици, всички се съгласяват, че забраната трябва да бъде отменена, но нищо не се случва с месеци.

Експертът коментира също, че дори и сътресенията в Иран няма да доведат до драстично вдигане на цената на петрола. Вдигането може да е до 70 долара на барел, което ще доведе до поскъпване с под 5 цента на колонката, каза Бенчев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!