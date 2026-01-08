Петролният танкер, ударен от дрон край Турция, е плавал за Русия, за да бъде натоварен с гориво

кадър: Петел

Петролният танкер "Елбус" ("Elbus"), плаващ под флага на Палау, е пътувал за Русия, за да бъде натоварен с гориво, преди да бъде ударен вчера от безпилотен самолет край турския бряг в Черно море, съобщават турски медии, предаде БТА.

Турската телевизия Халк предаде, че танкерът е част от руския сенчест флот и е бил поразен от украински дрон камикадзе на около 48 километра от турското крайбрежие при северния окръг Кастамону. Плавателният съд е бил празен и е плавал за Новоросийск, за да бъде натоварен със суров петрол, уточнява телевизионният канал, позовавайки се на изданието Visegrad24.

Халк ТВ посочва още, че ударът е причинил щети по горната част на танкера.

Според базираната в Лондон компания, специализирана в данни за мореплаването, "Лойдс лист интелиджънс" (Lloyd's List Intelligence), цитирана от Ройтерс, "Елбус" е бил поразен вчера в частта на машинното отделение от "морски дрон и от безпилотен летателен апарат".

Не се съобщава за пострадали сред 25-членния екипаж, нито за причинено замърсяване, но атаката е принудила кораба да поиска помощ от турската брегова охрана и да се отклони от курса си, посочва още Ройтерс. Според данните на "Лойдс лист интелиджънс" корабът е плавал от Сингапур за Новоросийск.

В края на ноември застрахователните ставки за корабоплаване се повишиха, след като украински военноморски дронове удариха два танкера, пътуващи към Русия, в Черно море – инциденти, които подтикнаха Москва да заплаши с ответни действия, а Анкара да призове за спокойствие, припомня агенцията.

Друг плавателен съд, плаващ под руски флаг, съобщи в началото на декември, че също е бил атакуван в морето, но Киев отрече каквато и да е роля в този случай.

Службата за сигурност на Украйна не е отговорила на запитването на Ройтерс за инцидента с "Елбус", а министерството на транспорта на Турция, както и руското посолство в Анкара не са били открити за коментар.

Корабът в момента се намира на пристанище Инеболу, където е бил изтеглен с помощта на турската брегова охрана, сочат данните, цитирани в медиите.

