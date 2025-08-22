Петроний обеща по БТВ бърз обрат с времето

кадър bTV

редактор Веселин Златков

На фона на преминаващата днес хладна вълна, придружена с валежи, синоптикът на bTV Петроний Евтов времето скоро да стане отново лятно. В прогнозата си той съобщи, че валежите, които се очаква да паднат, ще приключат до края на нощта и в събота сутрин времето отново ще е ясно и слънчево.

Очаква се падане на температурите до 26 -31 градуса, но скоро след това те отново ще тръгнат нагоре, а до средата на следващата седмица типичното лято ще се завърне.

В събота все още може да има валежи, главно в планинските райони на Южна България, предупреди синоптикът. Той добави, че Черноморието ще остане сравнително незасегнато от захлаждането.

