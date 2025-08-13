Петроний с добра новина за времето по БТВ

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Край на предупрежденията за опасно време! Това обяви по bTV синоптикът Петроний Евтов. Той с видимо удоволствие показа картата на страна, на която няма нито една област в жълто, оранжево или червено. Причината е, че утре не се очакват екстремни явления или температури, като максималните ще са до 35 градуса, което е нормално за средата на август.

Синоптикът все пак предупреди, че по крайбрежието в Бургаска област се очакват силни ветрове с опасни пориви. Там се очаква и вълнение от 4 бала, което означава, че вълните може да достигнат до над 2 метра височина.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!