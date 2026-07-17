Петрова: Не е поеман никакъв ангажимент за участие на България в "Коалицията на желаещите"

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Не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в "Коалицията на желаещите" или в какъвто и да било друг тип формати, каза външният министър Велислава Петрова - Чамова пред журналисти в кулоарите на парламента.

Такъв тип декларации не се подписват, те се приемат постоянно на такива формати, обясни тя по повод на информацията за подписана от нея декларация в Киев. И призова да се сложи край на тази спекулация.

Нашата позиция остава една и съща като преди - България защитава своя интерес, не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават интереса си и да участват по линия, по която те поискат, заяви още министърът.

Велислава Петрова отбеляза като интересен детайл, че именно през тази седмица се развива "такава буря в чаша вода“, посочва БТА. По думите ѝ е добре да се замислим защо това се случва. Защото, продължи тя, в понеделник показахме, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки всичко да не бъзе изолирана, а напротив – резервите ни да бъдат взети предвид и да излязат от санкционния пакет, а ние да го подкрепим. Според министъра целта на "тази буря" е да се отмести вниманието именно от този факт. Истината е, подчерта първият ни дипломат, че България за първи път от доста време насам се бори за своя национален интерес, а не следва сляпо инструкции на други посолства и това ще бъде така оттук нататък.

На журналистически въпрос Велислава Петрова уточни, че в хода на дискусията по време на Срещата на върха "Украйна – Югоизточна Европа“ не е водена никаква дискусия за Киевската декларация, а фокусът е бил какви са възможностите към настоящия момент за подпомагане на Украйна като различните участници във форума могат да го направят по различен начин. От страна на България такава подкрепа може да има в енергийната сфера и в тази посока работихме и на последващите срещи – с украинския външен министър и представителите на „Нафтогаз", посочи Петрова.

Тя разясни, че декларацията се получава като готов текст като има вече утвърден език от предходни срещи от такъв тип. Предходни български правителства вече са участвали в такива, отбеляза първият ни дипломат.

На въпрос дали нашата страна е изразила критики към точки от декларацията министърът обясни, че те по никакъв начин не ни ангажират. Петрова уточни, че позицията ни е била предварително обсъдена на ниво правителство. Декларацията дава основни параметри на основни политически послания и възможностите, по които отделните страни могат да работят подчерта тя.

Във връзка с нивото, на което България беше представена на форума в Киев, Велислава Петрова разясни, че е нормална практика, когато един държавен глава или правителствен ръководител не може да присъства на дадено събитие, да изпрати външния си министър. За украинската страна е важно, че с присъствието си България показва подкрепа, изтъкна Велислава Петрова.

Войната трябва да приключи с мирно споразумение, което да бъде трайно, да дава гаранции за сигурността на Украйна и Европа трябва да има ключова роля, така министърът отговори на въпрос на чия страна е България. Опитите, по думите ѝ, да се наложи диалог, който може да разделя обществото, са много непродуктивни, даже опасни.

Редактор "Екип на Петел",

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