Петровден е!

Булфото

Православната църква почита паметта на св. апостоли Петър и Павел. Пътищата на двамата светци към Христос са различни, но и двамата оставят трайна следа в разпространението на християнската вяра, като загиват мъченически за нея. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на Църквата.

Днес своя имен ден празнуват Петър, Павел, Преслав, Петя, Павлина, Полина, Павела, Камен, Кремена и техните производни, предава БНР.

В столичния храм "Св. ап. Петър и Павел" в квартал "Разсадника" ще бъде отслужена патриаршеска света литургия. Предстоятелят на храма отец Арсений Каньов припомни, че двамата апостоли Петър и Павел са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.

"Но те са първовърховни, не защото са първи сред апостолите, а защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата."

Свети Петър е един от дванадесетте апостоли и първият призован от Христос.

"Христос казва: "Петре (това означава името му - "камък", "скала" - от гръцки), ти си Петър и на този камък ще построя църквата си". Има се предвид на тази силна вяра в Христос."

А свети Павел, макар да не е сред дванадесетте, след своето обръщане се превръща в най-ревностния проповедник сред езичниците.

"Свети апостол Павел се обръща към християнството в следващ етап, по-късно, когато по пътя за Дамаск има едно видение, в което Господ му се явява и казва: (той е носил името Савел) "Савле, Савле, защо ме гониш?". Св. Павел е бил ревностен защитник на юдейството и това видение променя живота му. Той после написва много от посланията в Свещеното писание."

Днес завършва Петровият пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърховни апостоли с молитва и участие в богослужението.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!