Петровден е и Ден на занаятите

На днешната дата отбелязваме Деня на занаятите. Той се чества на църковния празник Свети Петър и Павел, или Петровден.



Занаятчийството у нас е стара традиция. Практикуването й включва много дейности, свързани с ръчната изработка на вещи и предмети.



57 групи дейности се приемат за занаяти, показват данни на Камарата н занаятчиите. Сред тях са грънчарство, ножарство, везбарство, гайтанджийство, килимарство и много други.

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