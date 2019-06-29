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Петровден е и Ден на занаятите

29.06.2019 / 09:28 0

На днешната дата отбелязваме Деня на занаятите. Той се чества на църковния празник Свети Петър и Павел, или Петровден. 

Занаятчийството у нас е стара традиция. Практикуването й включва много дейности, свързани с ръчната изработка на вещи и предмети. 

57 групи дейности се приемат за занаяти, показват данни на Камарата н занаятчиите. Сред тях са грънчарство, ножарство, везбарство, гайтанджийство, килимарство и много други.

 

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