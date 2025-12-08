Петя Дикова: Мамо, тете, дано са били добре похарчени пари иначе леко греда

Петя Дикова написа трогателен пост за известните си родители Аня Пенчева и Сашо Диков.

Тя пусна снимка от важен момент:

Това е снимка от дипломирането ми. Благодаря на родителите ми и учителите ми за нея. Минала съм през държавно, частно и училище в чужбина. Отвсякъде взех много, но най-ценно беше състезанието с чужденците, където никой не ми казваше, че съм “дъщерята на”. Високите оценки си бяха мои, (една 4-ка по статистика също), и ролите на тяхната университетска сцена също си бяха мои. Не знаех какво ме очаква в България и съм благодарна, че се върнах и от студентството не съм напускала родината, въпреки изкушенията (особено като си с количка с две малки деца и с лупа търсиш нещо като тротоар).

Когато завършвах мислех, че знания, умения и оценки ще са определящи за професионалния успех. Последваха години, в които виждах, че реалността не е точно, каквато си я представях. Но сега ми се ще да виждам как светът отново става свят, в който наученото има значение, като моя тогава.

Вярвам, че сред днешните студенти са утрешните лидери. Честит празник!

ПС. Мамо и тате, благодаря за всички ранни ставания и за всички платени такси. Дано са били добре похарчени пари иначе леко греда."

