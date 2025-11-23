Петя Дикова: Мили тате, готов ли си да живееш за мен? Моля те, върви на преглед

Кадър Фб

Силен призив направи Петя Дикова към баща си Сашо Диков.

Мили тате,

сигурно като всеки родител си готов да умреш за мен, но готов ли си да живееш за мен?

Моля те, върви на преглед, за да имаме повече време заедно - за да мога да виждам „Tati calling“, за да мога да искам съвет, за да ме критикуваш кой въпрос е трябвало да задам, да се посмеем на дрехите ми, да похвалиш готвенето ми... Искам да си здрав, за да помниш и разказваш какво е било преди нас, да се радваш и гордееш с това, което оставяме след нас. А и за да помниш как аз съм била дете, защото човек е дете, докато има кой да го помни като дете.

Когато дядо Ангел почина от рак, брат ми беше само на 4 години. И почти не го помни. Сега малкият ми син е на 4 и искам да те помни. Направи го за мен или за него.

Тате, ние с теб никога не сме били много добри в подаръците, но тази Коледа те моля да ми подариш това изследване и си пожелавам под елхата да ме чака писмо с добри новини. Подари ми това (време), за да имаме повече време заедно. Обичам те!

ПС. И моля те, днес ти вземи децата.

