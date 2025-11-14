Петя Дикова: Тя първо се омъжи за сина, после за бащата

Кадър Фб

Петя Дикова пусна пост в социалната мрежа, с който разказа за срещата си с Брук Логан - Катрин Кели Ланг.

Бабо, днес се запознах с Катрин Кели Ланг, дето играеше Брук Лоугън в “Дързост и красота”. Да, точно тя - дето първо се омъжи за сина, после за бащата. Те влизаха в дома ни и ти първоначално им се радваше (докато бяха “морални”), после взе да им се подиграваш, но след като дядо си замина, те ти правеха компания. Бабо, Брук не е такава в живота - разказа колко добро семейство е създала и колко е важно за нея да подкрепя кампании, свързани с онкологични заболявания. Загубила баща си, когато е била на 13, от “лошата болест”. Да, както ние дядо. Бабо, каза, че знае колко почитатели има от България и аз й разказах за теб. Тя каза да те прегърна от нейно име, не исках да й казвам, че няма да мога… Каза да ти кажа и колко хартиени писма е получавала през годините. И колко съобщения в инстаграм. Е, бабо, ти не знаеш какво е това. Те го измислиха след като ти замина… Жалко, че там нямате такова. Да видиш как работата ме среща с любими твои звезди и как животът ме срещна с Илиян. Родихме си две дечица, момченца. Мама и леля са добре. Тати също, много ни помага. Само теб те няма - да ни се порадваш. И да гледаш Брук. И 9 625-ия епизод на сериала. Липсваш ми! Дано виждаш… ☁️

