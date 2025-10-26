Петя Дикова от асансьора: Илиян да си го гледа и да му се радва

Кадър Фб

Петя Дикова обра лайковете във Фейсбук със снимка по прилепнала черна рокля от асансьор.

Мнозина я сравниха с майка й Аня Пенчева.

"Тук съм с токчета, грим и безгрижие, което отсъства в дните ми. Често съм с кецове, опашка и торби, защото тичам от работа, взимам децата, готвя, тичам за тренировки - трябва да ми е удобно. Повтарям си задачите, внимавам да не забравя нещо и като всички други бързащи, работещи, майки или не, често избирам да ми е удобно (което е обратното на бляскавата рокля от снимката). Но вчера с Илиян имахме годишнина и много ми се иска да му кажа, че заслужава да се глася по-често, но докато го постигна, му подарих новия брой на списание DIVA да си го гледа и да му/ми се радва.

