Петя Дикова приета в Спешното в Царево

Кадър Петя Дикова, Фб

Телевизионната водеща не разкри какво се е случило, но отправи силни думи на благодарност към д-р Солаков и медицинската сестра Снежана Камбурова

Телевизионната водеща Петя Дикова е потърсила спешна медицинска помощ по време на почивката си на Южното Черноморие и е била приета в новия Медицински център в Царево, предаде Флагман

Журналистката сама разказа за случилото се в социалните мрежи. Тя не посочи какъв здравословен проблем я е отвел при лекарите и не разкри подробности за състоянието си. От думите ѝ става ясно, че е получила навременна и професионална помощ.

Вместо да постави акцент върху преживяното, Дикова насочи вниманието към медицинския екип, който се е погрижил за нея. Тя посочи поименно дежурния лекар и медицинската сестра и ги даде като пример за добро отношение към пациентите.

„Има и такива моменти, в които се озоваваш в спешното. Но искам да ви кажа, че ако сте по Южното Черноморие и попаднете в смяната на д-р Солаков и сестра Снежана Камбурова в новия медицински център в Царево - сте в добри ръце, както бях аз“, написа Петя Дикова.

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Водещата използва личната си история, за да постави и по-широк въпрос - нуждата да се показват хората в здравната система, които работят отговорно въпреки недостига на кадри, натоварените смени и трудностите пред медицинската помощ в по-малките населени места.

Според нея общественият разговор често остава съсредоточен върху проблемите, лошото управление, затруднения достъп до лечение и съмненията за злоупотреби. Наред с критиките трябва да бъдат посочвани и специалистите, които връщат доверието на пациентите със своята работа.

„Смятам, че в морето от критики към неефективно здравеопазване с хроничен недостиг на кадри, точене на каса и затруднен достъп до спешна помощ, да се посочват добрите примери е ценно“, споделя журналистката.

Петя Дикова завършва посланието си с кратко, но силно обръщение към д-р Солаков, сестра Снежана Камбурова и останалите медици, които работят със същото отношение към хората.

„Благодаря ви и респект за всички като вас“, пише тя.

Редактор "Екип на Петел",

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