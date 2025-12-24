Певецът Бари Манилоу е диагностициран с рак

Кадър Youtube

Легендарният американски вокалист, пианист, композитор, текстописец и продуцент от еврейско-ирландски произход Бари Манилоу обяви, че е диагностициран с рак на белия дроб в ранен стадий.

Според официално изявление 82-годишният артист ще се подложи на операция за отстраняване на част от белия дроб, посочва БГНЕС. Лекарите казват, че болестта не се е разпространила, така че химиотерапия или лъчетерапия няма да са необходими.

Заради лечението Манилоу е бил принуден да отложи няколко планирани концерта, но е оптимист и очаква да се завърне на сцената до Свети Валентин.

В съобщение до феновете певецът обясни, че се е борил с бронхит от няколко седмици, след което лекарят му е назначил ядрено-магнитен резонанс, за да се увери, че е добре. Прегледът разкрил злокачествен тумор в левия му бял дроб.

Бари Манилоу е автор и изпълнител на емблематични хитове като „Copacabana“, „Mandy“ и други. Вече 16 последователни години той има концертна сцена в Лас Вегас.

