Певица: Ергенът бе шарен и лежерен

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Имаше нормални и свестни хора в „Ергенът: Любов в рая“. Ние очаквахме като други сезони и други риалита, които сме гледали, да бъде тотално фрийкшоу, както се казва. В един момент да се взираме в хората, така че да им намираме всякакви кусури, които те могат да изкарат в обстоятелствата, в които са сложени, защото и това не е лесно.

Така започна коментара си в последното студио „Ергенът“ в „Преди обед“ Оля Малинова.

Аз смятам, че голяма част от участниците в този Ерген, бяха нормални хора точно като нас. Просто бяха сложени под много голям натиск и се оказах права, че нито една от двойките няма да се задържи, добави водещата.

Йоана Захариева пък определи сезона като шарен, приятен и сравнително лежерен.

На мен ми е най-тъжно, че след финала реално 90% от двойките не се задържаха. Това доказва, че явно имаме проблем с комуникацията в това общество, дали по-младите, дали ние. Аз си ги задавам тези въпроси, и говорих дори и с моите синове, които в общи линии са на възрастта на всичките тези участници, заяви певицата.

Наистина някъде дълбоко се корени при нас проблем в комуникацията с тази дигитализация, защото това, което сме свикнали, е много бързо да сменяме, да скролваме много бързо. Това е едно много бързо динамично ежедневие, в което ние губим бързо интерес, каза още Йоко.

