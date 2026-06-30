Пиар експерт: През тази година вече има двама удавени в река Дунав край Русе

Кадър БНТ

На фона на екстремните горещини в Русе, местните власти отчитат тревожна статистика за фаталните инциденти по поречието на река Дунав. По информация на БНТ, през последните шест години голямата река е взела 16 жертви в региона, което налага абсолютна забрана за къпане в неохраняеми водоеми и засилен контрол по крайбрежието.

Данните на институциите показват, че само от началото на тази година вече има двама удавени в реката край града. Най-много инциденти са регистрирани през 2023 година, когато живота си са загубили шестима души. От Областна администрация - Русе напомнят, че ограниченията за влизане във водата не са просто административна мярка, а въпрос на живот и смърт.

"Тази забрана не е самоцел. Тя е въведена съгласно законовите разпоредби и има една основна цел – да предотврати инциденти с удавяне", обяснява Георги Георгиев, експерт „Връзки с обществеността“ в Областна администрация - Русе.

Заради сериозния риск през летния сезон, областният управител е издал изрични указания към кметовете на общините. Те са задължени стриктно да не допускат къпане както в река Дунав, така и в язовирите и останалите необезопасени водни обекти на територията на областта. Властите предупреждават, че подценяването на опасностите във водата често води до трагичен край, особено когато хората търсят бързо разхлаждане в жегите, пише dunavmost.com.

Опасността от водни инциденти се засилва именно заради високите температури, затова институциите се опитват да задържат хората на безопасно място в градската среда. Като превантивна мярка Община - Русе организира раздаване на безплатна минерална вода и измерване на кръвното налягане на централния площад.

Началникът на отдел „Здравни дейности“ в Община - Русе Искра Иванова отчита, че жителите проявяват отговорност към здравето си. "В най-горещите часове – между 12.00 и 17.00 часа – почти нямаше човекопоток в централната градска част", посочи Иванова.

Гражданите, които все пак са потърсили помощ в пунктовете, са се оплаквали основно от главоболие и виене на свят. В кампанията активно се включиха и младежи от Българския червен кръст, които раздават информационни материали с препоръки за безопасно поведение през лятото, като основният съвет остава избягването на престой на открито в най-критичните часове.

Редактор "Екип на Петел",

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