Пиар експерт с две извънредни новини за „Лукойл“

Диана Дамянова разкри нещо важно за „Лукойл“. Пиар експертът, който преди 11 години е работил за компанията в България, призна, че през последните 24 часа е забелязал две неща, които се случват.

Първото от тях е, че големият „Лукойл“ е поискал отсрочка, което означава, че той преговаря за санкциите със САЩ.

Второто го установих в лична кореспонденция с Америка. Там „Лукойл“ има над 1500 бензиностанции, най-вече в Ню Джърси и по-северните щати. „Лукойл“ е компания, в която към 2022 година имаше около 20% частни инвеститори. След това много се промениха нещата. Голяма част от тях обаче са американски граждани, частни граждани, както и малко американски институционални инвеститори. В този смисъл аз чувам, че те са се обърнали към Тръмп с настойчиво искане за отсрочка или за отменяне на санкциите, допълни Дамянова.

Тя обаче предложи да приемем, че има санкции след 21-ви ноември, ако наистина ги има, защото сега ситуацията е много динамична.

Дамянова коментира също и увереността на лидера на ГЕРБ, че България ще получи отсрочка от САЩ за санкциите.

Преди 15 години съм работила с лидера на ГЕРБ за кратко в качеството си на консултант пиар. Но го наблюдавам много стриктно, и знам, че когато каже фърфър, то е така, и когато каже нещо, то е напълно солидно. Тук той е солидно убеден, каза в „Лице в лице“ Диана Дамянова.

