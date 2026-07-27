Пик: Намереният мъртъв Владо Загатото е бил измъчван преди да бъде убит, по-рано е вечерял с известна гимнастичка

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Владимир Томов Янков, познат в бизнес средите като Владо Загатото, е бил един от разпознаваемите предприемачи в сферата на кафе индустрията, вноса на вендинг машини и професионално оборудване за напитки.

Янков развива мащабен бизнес с внос и дистрибуция на кафе, чай и вендинг технологии от Италия, като през годините работи с редица международни компании и марки.

Справка на GlasNews.bg показва, че приживе Владимир Янков е бил собственик и съдружник в няколко дружества, сред които „ЗАГАУТО“ ЕООД, „ЗАГАТО ЛОГИСТИК“ ЕООД, „ЗАГАТО“ ООД, „ФАСТ СЪРВИЗ“ ООД и „ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Справка в Търговския регистър показва, че свързани с него компании са реализирали сериозни обороти, като приходите на най-голямото дружество достигат около 100 млн. лева.

В бизнес средите Янков е бил известен като човек с голямо влияние в сектора на автоматизираната търговия и професионалното кафе оборудване. Наред с успешното развитие на бизнеса му обаче, според информация на медии и източници, през последните години около него е имало и финансови затруднения.

Както по-рано GlasNews.bg писа, че Владимир Янков е бил намерен мъртъв в дома си в град Банкя.

Сигналът към службите е бил подаден за пожар в жилището му. При пристигането си пожарникарите открили в една от стаите тялото на бизнесмена, което било силно обгоряло.

По случая е образувано разследване, като се проверяват всички възможни версии за причините за смъртта му.

Пик изнесе шокиращи подробности за последните мигове на бизнесмена Владимир Томов Янков - Владо Загатото..

Загатото бил измъчван жестоко, преди да бъде изгорен жив, твърди изданието, позовавайки се на източници от МВР. Янков притежава много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. Той е добре познат в хайлайф средите.

ПИК съобщи, че снощи Загатото е вечерял в ресторант с известна бивша гимнастичка. Тя не се прибрала с бизнесмена.

В миналото Загатото е имал връзка и с чалга певица. Има и две деца.

Малко след вечерята в ресторанта, Загатото освободил охраната си и се прибрал сам вкъщи. Там го изненадали килърите. Според предварителната информация, с която Пик разполага, бизнесменът е пребит жестоко и измъчван, след което е изгорен жив, а в последствие е запалена и къщата. Целта на килърите била да заличат всички следи.

Твърди се, че Загатото притежава голям криптопортфейл, който убийците му искали да откраднат.

Припомняме, че Владимир Янков има много голям бизнес с внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия.

Сред брандовете, на които е партнирал и представлявал за България са световни гиганти като Pelican Rouge, VendingPack, ICS, PURO Fairtrade Coffee, La Pavoni, Simat, Saeco, Gaggia, Necta, Grimac, ILAB, Evoca Group, Regilait Professional, Ristora, Bibo, Paccor, N&W, SGL, Covim Espresso Life, Gimoka, Pera, Gran Caffè Garibaldi, Vandino Caffè, Miko и много други.

Янков приживе беше собственик и съдружник в ЗАГАУТО ЕООД, ЗАГАТО ЛОГИСТИК ЕООД, ЗАГАТО ООД, ФАСТ СЪРВИЗ ООД и “ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. Приходите им са впечатляващи и най-високите достигат впечатляващите 100 млн.лв., сочи справка в търговския регистър.

Редактор "Екип на Петел",

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