Пик на горещата вълна в Кипър - живакът ще се покачи до 43 градуса

Пиксабей

Днес в сила е първият за това лято оранжев код за екстремни температури, като се очаква живакът да се покачи до 43 градуса. Инспекцията по труда разпореди работодателите да прекратят работата на открито в най-горещите часове и да предприемат редица предпазни мерки за служителите си.

Днес е ден с червен код за риск от пожари, увеличена тежест върху уязвимите групи и опасност от силен топлинен стрес за работещите на открито, обобщиха извънредната ситуация кипърските власти, предаде БНР.

Оранжевият код за очаквани 43 градуса действа от 12:00 ч. до 17:00 ч. Температури с такава стойност не са безпрецедентни за Кипър през юли, уточниха от Метеорологичната служба.

Увеличава се патрулирането на въздушните и наземните противопожарни сили, за да може да се реагира своевременно при възникването на огън, бе съобщено след проведената във вторник национална координационна среща.

Горещата вълна застрашава здравето на работещите, алармираха от Инспекцията по труда. Съгласно разпоредбите за безопасност фирмите трябва да прекратят всякаква тежка работа на открито и дейности като доставка на храни и продукти от 12:00 до 16:00 ч. днес. Работодателите трябва да осигурят вода, прохладни места за почивка и шапки.

Редактор "Екип на Петел",

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