Пик на метеорния поток Персеиди: По 20 падащи звезди на час днес

Пиксабей

Метеорният дъжд Персеиди достигна своя връх във вторник вечерта. Въпреки че продължава до 23 август, пиковият момент беше най-добрата възможност да се видят най-много метеори.

От НАСА обясниха, че са се виждали само най-големите метеори, защото Луната все още била ярка след пълнолунието на 9-и август. През предишни години метеорният дъжд Персеиди е произвеждал около 40 до 50 видими метеора на час, а сега те бяха едва около 10 до 20 метеора на час, предаде Нова тв.

