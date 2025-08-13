реклама

Пик на метеорния поток Персеиди: По 20 падащи звезди на час днес

13.08.2025 / 07:30 0

Пиксабей

Метеорният дъжд Персеиди достигна своя връх във вторник вечерта. Въпреки че продължава до 23 август, пиковият момент беше най-добрата възможност да се видят най-много метеори.

От НАСА обясниха, че са се виждали само най-големите метеори, защото Луната все още била ярка след пълнолунието на 9-и август. През предишни години метеорният дъжд Персеиди е произвеждал около 40 до 50 видими метеора на час, а сега те бяха едва около 10 до 20 метеора на час, предаде Нова тв.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама