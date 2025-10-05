Пилотът, врязал се с колата си в публиката на рали "Аладжа манастир", е с положителен полеви тест за амфетамин

Кадър Фейсбук

Пилотът, врязал се в тълпа във Варна по време на рали "Аладжа манастир", е с положителен полеви тест за амфетамин. Това обяви на брифинг главен инспектор Петко Камбуров, началник на сектор "Пътна полиция" - Варна.

Полевият тест за алкохол е отрицателен.

Пилотът доброволно е предоставил кръвна проба във Военномедицинска академия.

Мъжът е задържан за 24 часа, предава Дарик.

Началникът на заяви, че състезанието е било в затворен маршрут, за който важат специфични правила като не се прилага Закона за движение по пътищата. "Ангажимент по обезопасяване на трасето и преценка на уязвимите зони е отстрана на организаторите", каза той.

