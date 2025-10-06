Пилотът Нейко Нейков няма да бъде привлечен към наказателна отговорност

Кадър Фейсбук

Пилотът от автомобилното състезание за планинско изкачване Нейко Нейков няма да бъде привлечен към наказателна отговорност и мярката му за неотклонение няма да бъде удължена, съобщиха източници от разследването във Варна.

Причината е, че не става дума за пътно-транспортно произшествие по Закона за движение по пътищата, предава Радио Варна.

Резултатите от кръвната проба, които трябва да потвърдят или отрекат наличие на амфетамин, ще бъдат готови късно тази вечер и утре ще бъдат оповестени.

Разследването на инцидента, при който загина 60-годишен мъж, жена на 27 години е в реанимацията с политравми, а още 6 са с различни травми без опасност за живота, продължава. Ще се събират доказателства както свързани с Нейков, така и с поведението на организаторите на събитието и това на зрителите, които, както се вижда от снимки, стоят до табела с надпис "Забранено за публика".

