Пилотът на малкия самолет, който се разби в сграда в Пекин, е загинал, 13 души са ранени

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Пилотът на малкия самолет, разбил се вчера в сграда в Пекин, е загинал, а 13 души са ранени, съобщиха китайските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Властите в Чаоян – оживен бизнес район – казаха, че двуместният лек спортен самолет се е блъснал във висока сграда в 17:55 ч. вчера, при което има пострадали.

В краткото изявление в приложението "Уичат" не се съобщава нито коя е сградата, нито кой е пилотът.

Сайтът за проследяване на полети "Флайтрадар 24" вчера показа, че самолетът се е разбил в небостъргача "Ситик Тауър", който е висок 528 метра и е разположен източно от главния околовръстен път сред група от небостъргачи.

Сто и осем етажната сграда с формата на древен китайски съд за вино е един от най-разпознаваемите небостъргачи в Пекин и е най-високата сграда в града, отбелязва БТА.

До момента не е известна причината за катастрофата в града, в който действа строг контрол на въздушното пространство, включително скорошната забрана за дронове. Води се разследване, съобщиха властите.

Редактор "Екип на Петел",

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