Пилотно в елитни училища у нас ще се изучава лидерство

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Място за обучение по лидерство е в училище и е задължително децата да се подготвят. По инициатива университета Библиотекознание с проф. Димитър Иванов написахме учебник за втория етап на средното образование, каза в интервю пред БНР Милка Петрова, зам.-директор на Института по лидерство към Унибит.

"Имаме покана от училище в провинцията и от септември ще го вкараме пилотно в няколко елитни училища. Наша колежка изготвя методиката на преподаването. Важно е не, за да ги научим децата как да властват, а на това, което е необходимо в отношенията, да проявяват емпатия, да изслушват чуждо мнение, да са толерантни в мултикултурна среда", каза Милка Петрова.

И посочи, че в последните изследвания лидерството се разглежда като служене и даде пример с книгата на Херман Хесе "Пътуване към Изтока".

В 12+4 Милка Петрова разказа за авторската си книга лидерството "Преди избора и след решението – Есе за вечните принципи на лидера".

"Книгата е, за да се върнем към вечните принципи на лидерството, от които напоследък сме се отклонили. Когато я осъществих книгата, исках да обобщя моят опит, повече от 30 години, от различни лидерски подходи. И да опиша, че вечните принципи на лидерството винаги са вечни, нека хората си ги припомнят", сподели тя.

"Лидерството е избор, когато човек вече живее с мисълта, че не може да не реагира на обстоятелствата около него и взима решението да ги промени. Това винаги е лидерство, не винаги е най-подготвеният, но това е смелостта да вземе решения и да промени обстоятелствата", твърди Милка Петрова от Унибит.

Според нея лидер става онзи, който е необходим, а как се решава кой е необходим?

"Аз решавам, че този процес, който се осъществява около мен, че не е този, който искам да видя. И когато решавам, бих могла да го променя. И това означава, че екипът около мен и хората, които да ме последват, трябва да ги убедя, че е необходима промяна."

И допълва, че единствено лидерът, повел хората, които са му повярвали, носи лична отговорност за разочарованието им,

за техните очаквания, успехи и всичко. А едно от необходимите качества за лидера е да бъде смел да реши, че иска да прави промяна:

"Много са качествата, които трябва да притежава – смел, почтен, емпатичен, интелигентен." Според нея учителките лидери могат да приобщават и мотивират класа.

Редактор "Екип на Петел",

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