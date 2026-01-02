Пиратка се взриви в ръцете на дете и разкъса пръстите му

снимка: Булфото

Младеж е с тежко разкъсване на пръстите след запален фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР Бургас.

На 31 декември около 23.55 ч. по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото, при използване на пиротехническо изделие, пиратката се възпламенила в лявата ръка на 14-годишен младеж от селото, разкъсвайки пръстите му, предава БГНЕС.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия. По случая е образувано досъдебно производство.

