Пиратка се взриви в ръцете на дете и разкъса пръстите му

02.01.2026 / 08:50 1

снимка: Булфото

Младеж е с тежко разкъсване на пръстите след запален фойерверк в село Равда, съобщиха от ОДМВР Бургас.

На 31 декември около 23.55 ч. по време на новогодишния концерт, провеждан в центъра на селото, при използване на пиротехническо изделие, пиратката се възпламенила в лявата ръка на 14-годишен младеж от селото, разкъсвайки пръстите му, предава БГНЕС.

Пострадалият е откаран в УМБАЛ – Бургас, където започнали спешни медицински действия. По случая е образувано досъдебно производство.

robotron2000 (преди 7 минути)
секунда кеф после цял живот нещастие! нещо като да си женен! Намусен

