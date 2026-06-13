Пирогов: Няма промяна в състоянието на едното 14-годишно момче, пострадало с тротинетка

Снимка Булфото

От "Пирогов" излязоха с нови данни за децата, които пострадаха тежко след инцидент с тротинетка в София.

Ето какво съобщиха от болничното заведение:

Във връзка с постъпили запитвания Ви информираме:

Състоянието на едното 14-годишно момче, което пострада с тротинетка, остава непроменено. То е с тежка черепно-мозъчна травма в Детска реанимация на „Пирогов“.

Нощта е преминала спокойно за другото 14-годишно момче, което пострада в същия инцидент. Пациентът е настанен в Детска травма на „Пирогов“ с фрактура и множество охлузвания без непосредствена опасност за живота.

Блиц припомня, че произшествието е станало на кръговото движение за квартал "Бояна". По първоначална информация превозното средство е самокатастрофирало, съобщиха от СДВР.

По-рано беше съобщено за инцидент с деца и тротинетка във Великотърновско. Две непълнолетни момчета са в болница след падане в района на еленското село Константин в четвъртък вечерта.

Редактор "Екип на Петел",

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