Писател: Бойко Борисов взема микрофона и играе скеч

Редактор: Недко Петров

Стопкадри Нова Тв

Писател обясни каква промяна искат да видят в България младите хора. Според Александър Шпатов те искат да не ги лъжат и да не ги лъжат постоянно.

Мисля, че Линкълн е казал, че може да лъжеш някои хора постоянно, може да лъжеш всички хора за малко, но не може да лъжеш всичките хора през цялото време. А у нас има един такъв момент, че страшно много ни лъжат, започна Шпатов.

Лъжат ни, че това е бил единствения възможен бюджет, но очевидно не е. Преди това ни лъгаха, че Пеевски нямало да има никаква роля в тази власт, а една година по-късно той е в центъра на всичко. Всеки ден, в който Бойко Борисов вземе думата пред микрофоните в парламента, той изиграва някакъв скеч. Следващия ден скечът може да е съвсем различен, и на хората това им писва, добави Александър.

Предприемач пък изрази мнение, че хората са протестирали срещу конкретни политически фигури заради тяхното арогантно поведение и изобщо срещу отношението между политиците в Народното събрание.

Това е нещо, което хората на улицата им казаха, че трябва да приключи, трябва да се промени и трябва да се измени до начин, че да отговаря на обществото, на изискванията на обществото и на някакви етични и морални критерии, категорична е Нели Насева.

Очевидно е, че всички тези хора, които излязоха на улицата, те не са една хомогенна група и те са много различни. Това, което ги обедини, беше ясната нетърпимост към определени лица, каза още в „Пресечна точка“ тя.

