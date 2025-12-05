Писател: Тепърва ще видим най-големия протест до дни, по-добре премиерът да си ходи

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Смятам, че за да направи това изявление Бойко Борисов, че ще закрие комисията СОРОС, значи той и Делян Пеевски предварително са се договорили и това е просто подготвяне на публиката за това, което ще се случи.

Това коментира пред Нова тв журналистът Петър Пунчев.

Направих си труда да прегледам новия проекто-бюджет. Извадени са всички неща, които бъркат в джоба на хората и на бизнеса, както и са направени някои умерени ограничения на разходите. В този вид на бюджета управляващите имат основания да смятат, че ще бъде приет. Проблемът обаче е, че сегашното състояние на нацията и от друга страна на данъците, влизат все повече в противоречие. Трябва да се взимат решения, защото колкото повече се отлагат, толкова повече ще се увеличава проблемът, коментира той.

Поводът за тези протести може да е бил бюджета, но причината е липсата на всякакво доверие в тази коалиция, доминирана от Ново начало. Каквото и като скеч да играе Бойко Борисов, хората не са толкова глупави, че да не виждат какво се случва. Така че протест следващата седмица ще има и според мен ще е още по-голям от предишния, а предишния беше най-големия в това хилядолетие. Така че тепърва очакваме най-големия протест в най-новата ни история и за всички ще е по-добре, ако Росен Желязков си подаде оставката преди това, тъй като в противен случай никой не може да предвиди накъде ще отиде този протест и аз не изключвам непалски сценарий, коментира писателят Александър Шпатов.

