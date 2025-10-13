Писател: Защо МВР не забеляза хвърчащите пари на изборите?

Редактор: Недко Петров

Пасател изрази учудването си, че на изборите в Пазарджик няма установени нарушения, след като преди няколко години на вота в същия град са констатирани такива.

Изведнъж се появява някаква нова партия, която някак си успява да обере целия вот с доста убедителна преднина пред останалите, и това не буди съмнения. Не будят съмнения и тези забелязани лъскави автомобили в село Огняново, не будят съмнения как някакви листи и пари хвърчат, видяхме по видеата какво се случва. МВР обаче казва, че няма констатирани нарушения, след като преди няколко години за такива нарушения изборите в града бяха касирани, коментира Радостина Николова.

Журналист пък обяви, че гражданите никога не печелят от едни избори.

Това е доста тъжно като констатация, но аз поне от много време го чувам масово около себе си. Независимо дали изборите са за местна власт, за парламент, или за президент, няма никакво значение. Горе-долу изводите, които хората около мен правят, са тези - никога не са печеливши гражданите, каза по Нова Тв Катя Сунгарска.

