Писателка се бори за 100 000 лева в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Таня Иванова от София се бори за 100 000 лева в „Сделка или не“. 30 години е живяла в Испания, Барселона, където е написала множество книги. Дари по една на водещия Ненчо Балабанов и банкера. Специално за втория бе подготвила романа си „Изневерявай“.

Разказа за интересния си живот. Върнала се в родината си, заради любов, като мъжът е индиец.

Излезе в предаването с кутия №8. Обясни, че не би сменила кутията, тъй като числото е символ на безкрайността.

Отхвърли няколко оферти – на стойност 2500 лв., 2300 лв., 1500 лева.

Бързо обаче премахна и големите суми от своята игра. Така при три неотворени кутии, останалата най-голяма сума, която може да спечели Таня, е 2500 лева.

При три неотворени кутии, в които се крият 50 стотинки, 1500 лв. и 2500 лева банкерът я изкуши с 800 лева.

Тя не се съгласи, но след това съжали, тъй като със следващата кутия, която отвори премахна от играта си най-голямата останала сума – 2500 лева.

Така при последни две кутии банкерът ѝ предложи смяна на кутията, тя се съгласи. Накрая си тръгна с 50 стотинки.

