Писателката Здравка Евтимова: Всеки от нас е един щастлив разказ

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Всеки от нас е един щастлив разказ, каза писателката Здравка Евтимова по време на литературна среща с почитатели в Художествената галерия „Проф. Васил Захариев“ в Самоков. Събитието е част от съпътстващата програма на Международния джаз фестивал „Д-р Емил Илиев“, който се провежда в курортен комплекс Боровец до 4 август включително.

Модератори на срещата бяха журналистката и писателка Виолета Цветкова и Лъчезар Лозанов, журналист от вестник „Българска армия“, посочва БТА. Цветкова посочи, че може да разкаже биографията на Евтимова накратко и надълго, но няма нужда, защото тя е добре позната сред българската общественост.

Литературната среща бе открита от директора на джаз фестивала Татяна Илиева. Тя припомни, че днешното събитие е част от съпътстващата програма, която всяка година е много разнообразна. Илиева посочи, че идеята на фестивала е да обединява всички хора.

В края на срещата Татяна Илиева награди Здравка Евтимова с почетен знак „Д-р Емил Илиев“.

Виолета Цветкова каза още, че Здравка Евтимова е писател на разкази и специализирана литература. Тя я определи като университетски преподавател, който помага на своите студенти, и посочи, че тя живее между „думите, пътищата и хората, които среща по пътя си“.

По време на срещата основният фокус бе върху новата книга на Евтимова – „Каварненски разкази“, която е излязла по повод 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност. Виолета Цветкова прочете част от някои разкази. Тя посочи, че в книгите на Евтимова се описват хора, които свирят на музикални инструменти – кларинет, тромпет и други, и добави, че авторката пише увлекателно и намира много интересни сравнения.

Здравка Евтимова каза, че е писала своята книга „Каварненски разкази“ близо до град Каварна, в село Божурец, в което живеят 32 жители. По думите ѝ хората от каварненския край могат да превръщат тъгата в небе, което носи градушки, слана и слънце. Тя разказа и за плодовитостта на района. „Написах „Каварненски разкази“, защото човек, като държи обичта в себе си дълго, тя се вмирисва, ако държи болката си дълго, тя се превръща в тумор, а когато я изживееш и остане да живее в някой разказ, полека се превръща в небе“, каза още писателката. Тя посочи, че в книгата е писала за трима души.

По време на срещата бяха зададени и различни въпроси – за книгите, живота и професионалния път на авторката. На един от въпросите тя каза, че най-голямото предизвикателство за нея е да слуша арогантен човек.

По време на срещата авторката разказа за своите студенти и за часовете по творческо писане, както и за студентите, на които е преподавала в Китай.

Редактор "Екип на Петел",

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