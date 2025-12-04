Писателят Александър Шпатов: Налазиха ме тролове заради популиста Радев

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Писателят Александър Шпатов се оплака в „Пресечна точка” по Нова телевизията, че е бил нападнат от тролове в социалните мрежи заради отрицателната си позиция за президента Румен Радев. Той обясни, че след като го нарекъл по телевизия „популист” и е прогнозирал, че негов политически проект ще е неуспешен, защото много хора са схванали това, е получил поредица от обиди.

„Това са очевидни фалшиви профили, с по един-двама приятели. Нарекоха ме „палячо”, а веднага след това „съединител”. Малко се учудих на тази обида, преди да си спомня устройството на автомобила”, разказа авторът.

Шпатов каза също, че общността, която го атакува в социалните мрежи, е тази, която е против ваксините, вярва в кемтрейлс и всякакви други конспирации.

Една от причините младите да са толкова активни на последните протести, е това, че те много по-добре разпознават фалшивите новини от по-възрастните, каза още писателят.

