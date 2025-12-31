Писателят Димитър Недков: Единственото ни спасение днес са семействата

кадър: Bulgaria ON AIR

Позабравена Европа е в тревога. Европа въстана. Не еврото ни прави европейци и не еврото ще ни направи европейци, а вярата ни. Позабравената ни вяра. Хората, които заляха площадите в цяла Европа, в България, показват, че тревогата е във връзка с това, че едно младо днес поколение е пред голямата опасност да не изживее пълноценно живота си.

Това каза писателят Димитър Недков в предаването "Денят ON AIR".

Европа е искала война - тези хора, които излязоха, те ли искат война, попита писателят.

"На площадите излязоха едновременно две-три поколения. Начинът, по който това поколение говори, по който изразява възмущение, словотворчеството, което проявяват - подсказва, че се е събудило поколението, което е книжно поколение. Очакваше се. Днес на площадите излезе поколение, което е четящо", каза Недков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му всяка арогантност, която достигна "най-голямата си амплитуда, особено в България, на политиците, поражда гняв, защото засяга човешкото достойнство".

"Ново начало не се слага със стар слугинаж и младите хора го осъзнават. Понеже споменахме еврото - хаосът, който започна, показва, че на нашето колективно политическо тяло не му пука, че е неспособно да устрои настоящето за хората", смята писателят.

Според него предстои тежка година на самоосъзнаване.

"Единственото убежище за човека ще останат семействата. Да няма война - това е голямата битка", заключи Недков.

