Писателят Георги Бърдаров: България се намира в сериозна демографска криза

кадър: Нова тв

България се намира в сериозна демографска криза – ниска раждаемост, застаряващо население и обезлюдяване на цели региони. Това заяви писателят и демограф Георги Бърдаров в ефира на „Събуди се“.

Според него тази тенденция не е уникална само за страната ни – подобен спад се наблюдава в много части на света, но въпреки че е „нормален процес“, той остава „наистина тъжен“.Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища.

„Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той.Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение.

„Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка

Бърдаров разказа и за вълнуваща среща на „Алея на книгата” – млада двойка му споделила, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи, а следващия месец им предстои сватба.

По повод новата си книга – „Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните заглавия за месец август, Бърдаров разкри заНова, че сюжетът е силно личен и вдъхновен от историята на собствения му род.

„Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа“, призна той.

На финала той подчерта, че най-трудното в писането остава любовта – особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!