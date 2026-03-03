Писателят Георги Бърдаров: Не познаваме историята си в дълбочина, а по-скоро клишета

кадри: Бтв

„Колкото по-глобален става света, колкото повече е без граници, толкова повече имаме нужда от корените си“, смята писателят.

„Има светли дати, които трябва да ни обединят всички нас, а не да ни разделят. Достатъчно се делим през останалото време на политическа основа, на социализъм, антисоциализъм, на футболна основа, на какво ли не. Тези светли дати, които са част от най-хубавите моменти от нашата история, трябва да ни обединят, но дори и там остава така горчива нотка. И май си е българска черта“. Това коментира пред bTV Георги Бърдаров, учен, писател, преподавател, професор.

"Много неща от историята, които ние приемаме за факти, за даденост и ги разказваме понастоящем, и ги има в учебниците, дефакто не са случили по този начин. Историята трябва да се разказва, тя е паметта на един народ", посочи той за Бтв.

"Колкото по-глобален става света, колкото повече е без граници, толкова повече имаме нужда от корените си", смята писателят. Бърдаров отбеляза, че любовта към родината идва от семейството.

Според него ние не познаваме историята си в дълбочина, а по-скоро клишета и наративи, които са наложени във времето.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!