Писателят Георги Господинов връчва годишна награда

Писателят Георги Господинов ще връчи тазгодишната награда за нова българска проза „Хеликон", съобщават от едноименното издателство. Наградата ще бъде връчена на 15 декември в книжарница „Хеликон“, до площад „Гарибалди“, от 18.00 часа.

„Господинов беше удостоен с приза на издателство „Хеликон" за романа си „Градинарят и смъртта“. В класирането за „Орелът" на „Хеликон" тази година достигнаха 9 романа и 3 сборника с разкази, съобщават от издателството.

Те уточняват, че дванайсетте заглавия, избрани от около 80 белетристични произведения за периода от края на миналата година и първите девет месеца на тази, са: „И леглото ни е зеленина“, роман от Виолета Радкова, изд. „Жанет 45“; „Убийство на бул. „Стамболийски“, роман от Чавдар Ценов, изд. „Рива“; „Нагоре по реката назад“, разкази от Пламен Антов, изд. „Жанет 45“, които попадат в класацията за „Зимни номинации".

В класацията „Пролетни номинации" попадат произведенията „Последният войнишки император“, роман от Костадин Костадинов, изд. „Хермес“; „Тезеят в своя лабиринт“, роман от Красимир Димовски, изд. „Хермес“, и „Панспермия“, роман от Полина Видас, изд. „Жанет 45“.

В „Летни номинации" са класирани произведенията „Под месечината, огромна като тиква“, роман от Боян Йорданов, изд. „Жанет 45“; „Родиния, роман от разкази за свързване“ от Николай Терзийски, изд. „Жанет 45“, и „Болката идва по-късно“, роман от Антония Апостолова, изд. „Жанет 45“.

В „Есенни Номинации" са включени творбите „Адажио за Мария“, роман от Георги Бърдаров, изд. Musa Gena; „Божията милост“, сборник с разкази от Йорданка Белева, изд. „Жанет 45“, и „Силуети в Япония“, сборник с разкази от Александър Димитров, изд. „Колибри“.

Според представители на журито с председател проф. Магдалена Костова-Панайотова, характерно за голяма част от произведенията, номинирани за тазгодишната награда, е интересът на авторите към историческата и индивидуалната родова памет, свободният полет през географски и времеви дистанции, допълват от издателство „Хеликон".

Наградата за нова българска проза „Хеликон“ – парична сума и пластика на орел, изработена от художника Евгений Кузманов, ще получи книгата, избрана от журито между 12-те номинирани заглавия, уточняват от издателството.

Досегашни лауреати на наградата са Алек Попов (два пъти), Христо Карастоянов (два пъти), Недялко Славов (два пъти), Деян Енев, Виктор Пасков, Елена Алексиева, Емил Андреев, Момчил Николов, Захари Карабашлиев, Росица Ташева, Васил Георгиев, Владимир Полеганов, Иван Станков, Боян Биолчев, Георги Тенев, Костадин Костадинов, Теодора Димова, Георги Господинов, предаде БТА.

