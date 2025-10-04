Писмо до Слави Трифонов: Мълчанието в този момент не е неутралност. То е съучастие

Булфото

От Института за пътна безопасност написаха писмо до Слави Трифонов.

Ето какво пишат:

ОТВОРЕНО ПИСМО

До г-н Слави Трифонов – министър-председател №5 на Република България

От Института за пътна безопасност



Уважаеми г-н Трифонов,



Обръщаме се към Вас не с политическо послание, а с искрено гражданско безпокойство. Защото вярваме, че дори и извън светлините на прожекторите, все още притежавате влияние в политическата формация „Има такъв народ“ – партията, която Вие създадохте и която поеха ангажимент да бъде гарант за морал, чест и почтеност в българската политика.



Днес, след един от най-сериозните корупционни скандали в последните години, добил и международен отзвук, мълчанието и бездействието са недопустими. Най-естественият и почтен ход е незабавно да бъде поета политическа отговорност и да бъде освободено цялото ръководство на Министерството на транспорта и съобщенията.



Това ръководство няма морална легитимност да провежда каквито и да било антикорупционни реформи, поради следните причини:



• В продължение на 9 месеца в системата се изгражда благоприятна среда за корупция. Очевидна е хладнокръвната наглост, с която са били искани подкупи от шофьори на товарни автомобили – престъпления, които свидетелстват за дълбоко вкоренена безнаказаност.



• Още през юни 2025 г. политическото ръководство на ИТН е било официално уведомено за изграждането на организирана корупционна схема от новоназначени служители. Вместо да предприеме действия, то стартира процедура по дисциплинарно уволнение срещу служителя, подал сигнала. (Сигнал с № 13-00-43 от 30.06.2025 г. е на разположение).



• Вицепремиерът Гроздан Караджов, отговарящ за безопасността по пътищата, не успява да овладее кризата. Само през първите три дни на октомври загиналите при пътнотранспортни произшествия са 7 души. Този факт е ужасяващ и показва липсата на стратегия, координация и политическа воля.



Г-н Трифонов, ако във Вас е останала частица от онази гражданска съвест, с която години наред говорихте от екрана за справедливост и отговорност – сега е моментът да се намесите. Да докажете, че думите Ви не са били просто сценарий, а дълбока вътрешна убеденост.



Мълчанието в този момент не е неутралност. То е съучастие. А всяко съучастие в корупция и безотговорност води до трагедии – на пътя и в обществото.



Вселената наистина коригира несправедливостите. Но когато хората на отговорни позиции не реагират навреме, тези корекции често идват твърде болезнено.



Не позволявайте следващите жертви на пътя да бъдат Ваша морална отговорност. Намесете се.



С уважение,

Институт за пътна безопасност

