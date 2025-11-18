Писмо от Пеевски: Осигурете коледни добавки за пенсионерите от 110 лева

Кадър Фб

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО с писмо до финансовия министър настоя за коледни добавки за българските пенсионери. ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО дарява декемврийските си заплати

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).

Депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.

