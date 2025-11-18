реклама

Писмо от Пеевски: Осигурете коледни добавки за пенсионерите от 110 лева

18.11.2025 / 12:07 1

Кадър Фб

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО с писмо до финансовия министър настоя за коледни добавки за българските пенсионери. ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО дарява декемврийските си заплати

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв (със 10 лева повече, спрямо 2024-та година).

Депутатите от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ще дарят 12-тата си заплата за тази година като трансфер за сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 10 минути)
Рейтинг: 154759 | Одобрение: 17094
Трябва да разбутат чекмеджетата за тая сума!!!;)Намусен:errm:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама