Питат държавата: Защо в тотото се плаща само в брой?

В държавният спортен тотализатор се плаща само в брой, пита Стела Николова от ППДБ.

"Защо?

Освен това предупреждават, че след 1 януари ще приемат само евро и пак в брой.

Този тотализатор да не е на някой мафиот, че събира само кеш?

Защо след като през месец януари навсякъде ще се плаща и в лева и в евро точно държавния тотализатор да е изключение?

Ще задам този въпрос на министъра.", посочва тя.

В коментарите напомнят, че и в Български пощи се плаща само в брой.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!