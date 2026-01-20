Питат здравното министерство за забавени пари за МБАЛ „Св. Анна“ във Варна

Снимка: Община Варна

Ще направим всичко, което е по възможностите на Община Варна като миноритарен собственик на МБАЛ „Св. Анна“, лекарите, медицинските сестри и останалият персонал на болницата да получават достойно заплащане и да работят с желание. Това е една от най-важните болници в областта, със спешен център и травматологични отделения, каквито липсват в другите лечебни заведения. Затова и всички разчитаме на вас, каза кметът Благомир Коцев по време на посещението си в познатата на варненци като Окръжна болница.

Поводът за срещата с изпълнителния директор д-р Красимир Петров и с дежурните екипи на някои от най-натоварените отделения в болницата бе протестът на лекари, медицински сестри и служители от миналата седмица. Те изразиха недоволство от това, че са получили в непълен размер възнагражденията си. Като причина за това бе посочена неразплатената надлимитна дейност към здравното заведение от страна на Националната здравноосигурителна каса.

По информация на директора на болницата, който в деня на протеста се срещна и със заместник-кметовете Снежана Апостолова и Павел Попов, от месец юли насам е генерирана сума от близо 700 000 евро, които държавата дължи на болницата.

По думите на директора, д-р Петров, изходът от ситуацията е освен спешно разплащане на надлимитните дейности от страна на Министерството на здравеопазването, така и повишаване на средствата за неотложна помощ, които се изплащат за всеки преминал през отделението пациент. Сред възможностите за бързо разрешаване на финансовите задължения е и рефинансиране на поетия от болницата банков заем, което също е възможно единствено с решение на здравния министър, стана ясно по време на срещата.

Заплатите в „Св. Анна“ са по-ниски от тези в останалите лечебни заведения в града – държавни и частни, болницата не е конкурентен работодател, обясниха началниците на клиниките „Образна диагностика“, „Анестезиология и интензивно лечение“ и „Ортопедия и травматология“, с които кметът Коцев се срещна. С това ниво на заплащане не могат да се привлекат млади лекари и сестри и трудно се задържат опитните специалисти, допълниха те и уточниха, че въпреки натоварването от големия брой пациенти, множеството спешни и тежки случаи, часовете извънреден труд и дежурствата „на разположение“, ако държавата редовно разплаща надлимитната дейност, напрежение сред персонала няма да има.

Ще проведем необходимите разговори с Министерството на здравеопазването и ще изискаме обяснение за забавените плащания. Болница като „Св. Анна“, която със спешната помощ и травматология не може да генерира сама достатъчно приходи за издръжка, има необходимостта от държавно дотиране, за да може да запази функциите си, посочи кметът Коцев. Той допълни, че причини за ниското заплащане на персонала и финансовото състояние на болницата ще се търсят и в нейното управление.

Екипите на отделенията благодариха за ангажираността на ръководството на Община Варна със ситуацията в многопрофилната болница, както и за финансовата помощ през последните две години в размер на над 1,5 млн. лв. Кметът беше запознат с работата на новия скенер в отделението по „Образна диагностика“, който беше закупен със средства на Община Варна в размер на 960 000 лв. При възможност в бюджета за настоящата година ще бъдат заложени средства за закупуване и на нов дигитален рентген за едно от най-натоварените отделния, каза още кметът.

Той видя и клиниката по „Ортопедия и травматология“, където вече е приключил основният ремонт, също финансиран от Община Варна със сума от 600 000 лв. В клиниката са очаквали помощ в същия размер да получат и от държавата, но това така и не се е случило.

Община Варна като миноритарен собственик в тази болница всъщност е направила повече за нея през последните две години, отколкото нейният мажоритарен собственик – държавата, отбелязаха ръководителите на отделения. От своя страна кметът Коцев пое ангажимент да проведе разговор с ръководството на Медицинския университет за насочване на стажант-лекари и медицински сестри и към МБАЛ „Св. Анна“, защото болницата има спешна нужда от подсилване на екипа си.

