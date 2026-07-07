Питбули обезобразиха жена от домашния патронаж в Самоков, стопанинът е избягал

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Домашни кучета питбул, водени от стопанина си, нападнаха жена в Самоков, съобщиха от ОДМВР-София.

Около 16 часа вчера в РУ-Самоков постъпил сигнал, че жена е била нападната от кучета на ул. „Цар Борис III“, цитира Новини.бг.

Незабавно на място били изпратени полицейски служители.

Изяснено е, че докато се разхождала по улицата, тя е била нападната от две кучета, водени от мъж.

Според местни медии жената е от домашния патронаж, а стопанинът на питбулите ги развъждал, като в дома му има още 10 - 15.

Пострадалата е транспортирана в столична болница с множество разкъсни рани по главата, лицето и гушата.

Собственикът на животните, който междувременно напуснал местопроизшествието, бързо е установен и задържан за срок до 24 часа.

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По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 325В от НК.

Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.

Редактор "Екип на Петел",

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