Пиян 18-годишен пловдивчанин предизвика катастрофа и се опита да избяга

Снимка: МВР

18-годишен младеж от Пловдив е предизвикал катастрофа с материални щети в града, съобщиха от полицията в Пловдив.

Инцидентът е станал в района на кръговото движение край Водната палата.

Сигнал за инцидента е подаден в полицията около 5 ч. сутринта днес, след като лек автомобил "Сузуки“ се блъснал в оградни пана, предава Фокус. На място незабавно е насочен автопатрул, който установил, че зад волана е бил 18-годишен водач, опитал се да напусне местопроизшествието.

Проверка в регистрите на МВР показала, че младежът не притежава свидетелство за правоуправление. Тестът с дрегер отчел наличие на алкохол в кръвта около 1,4 промила.

Младежът е задържан за срок до 24 часа в полицейския арест. По случая се води разследване.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!