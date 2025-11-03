Пиян и дрогиран шофьор "нацели" патрулка на пътя

Булфото, архив

Пиян и дрогиран шофьор се блъсна в полицейска кола на пътя между село Юндола и Якоруда, съобщиха от полицията в Пазарджик. Пътният инцидент е станал снощи при отип за полицейска проверка и след гонка с униформените.

В близост до разклона за село Пашови служителите на реда забелязали криволичещ лек автомобил „Шкода“. Те го последвали и се опитали да го спрат, но шофьорът не се подчинил и продължил по пътя си.

Водачът загубил управлението над колата и се блъснал странично в патрулката. Въпреки това пак не спрял. Малко по-късно полицаите успели да го спрат и задържат.

Оказало се, че шофьорът е 41-годишен жител на село Черна Места. Тестът с дрегер отчел 2.34 промила алкохол, пробата му за наркотици също се оказала положителна. Беглецът е задържан в ареста за 24 часа, образувано е досъдебно производство, предаде БНР.

