реклама

Пиян и дрогиран шофьор "нацели" патрулка на пътя

03.11.2025 / 13:52 1

Булфото, архив

Пиян и дрогиран шофьор се блъсна в полицейска кола на пътя между село Юндола и Якоруда, съобщиха от полицията в Пазарджик. Пътният инцидент е станал снощи при отип за полицейска проверка и след гонка с униформените. 

В близост до разклона за село Пашови служителите на реда забелязали криволичещ лек автомобил „Шкода“. Те го последвали и се опитали да го спрат, но шофьорът не се подчинил и продължил по пътя си. 

Водачът загубил управлението над колата и се блъснал странично в патрулката. Въпреки това пак не спрял. Малко по-късно полицаите успели да го спрат и задържат. 

Оказало се, че шофьорът е 41-годишен жител на село Черна Места. Тестът с дрегер отчел 2.34 промила алкохол, пробата му за наркотици също се оказала положителна. Беглецът е задържан в ареста за 24 часа, образувано е досъдебно производство, предаде БНР. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 30 минути)
Рейтинг: 527096 | Одобрение: 98126
Щом е нацелил баш патрулка, сега ще го изкарат не само пиян и дрогиран, но и съвеЦки агент....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама