Пиян и надрусан шофьор помете пешеходец и избяга

Шофьор под въздействие на алкохол и наркотик е блъснал пешеходец в тетевенското село Български извор, след което е избягал, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал вчера около 11:00 часа. За случая е получен сигнал в местното районно управление (РУ) на МВР. Пешеходецът не е сериозно пострадал.

След незабавни издирвателни действия полицейските служители са установили превозното средство и водача му – 35-годишен жител на тетевенското село Галата.

Пробата му за алкохол отчела 2,04 промила, а за наркотици е реагирала положително на метамфетамин. Шофьорът е дал кръвна проба за анализ и е бил задържан за срок до 24 часа в РУ – Тетевен.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

На 17 януари двама души загинаха при челен удар между лек и товарен автомобил край ловешкото село Изворче. Шофьорът на камиона избяга и е обявен за общодържавно издирване, предаде бТВ.

