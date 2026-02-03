Пиян и надрусан шофьор помете пешеходец и избяга
Шофьор под въздействие на алкохол и наркотик е блъснал пешеходец в тетевенското село Български извор, след което е избягал, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.
Инцидентът е станал вчера около 11:00 часа. За случая е получен сигнал в местното районно управление (РУ) на МВР. Пешеходецът не е сериозно пострадал.
След незабавни издирвателни действия полицейските служители са установили превозното средство и водача му – 35-годишен жител на тетевенското село Галата.
Пробата му за алкохол отчела 2,04 промила, а за наркотици е реагирала положително на метамфетамин. Шофьорът е дал кръвна проба за анализ и е бил задържан за срок до 24 часа в РУ – Тетевен.
По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.
На 17 януари двама души загинаха при челен удар между лек и товарен автомобил край ловешкото село Изворче. Шофьорът на камиона избяга и е обявен за общодържавно издирване, предаде бТВ.
