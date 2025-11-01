Пиян мъж прободе полицай с нож

снимка „Петел"

Пиян жител на монтанския квартал "Огоста“ прободе с нож в крака полицай от Монтана. Униформеният е пострадал по време на дежурство и сбиване между двама мъже. Извършителят е задържан, предаде БНР.

Малко преди полунощ в Районно управление Монтана е получен сигнал за силна музика в ромския квартал "Огоста“. Пристигналият на адреса патрул установил 50-годишен мъж в явно нетрезво състояние.

По време на обработване на сигнала пияният влиза в конфликт с 45-годишен съсед, който прераства в сбиване. В резултат на това по-младият мъж получава порезна рана в областта на гърдите. Полицаят опитал да разтърве мъжете, в следствие на което бива прободен с нож в бедрото от 50-годишния мъж, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана.

На пострадалите е оказана медицинска помощ. Използваният нож е иззет, а 50-годишния мъж е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!