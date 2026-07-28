Пиян мъж се развилня на бензиностанция в Карлово, отнесе 100 евро глоба

Снимка: Булфото

Пиян мъж се развилня на бензиностанция в Карлово, след като строши бутилка с бира.

Той влязъл в търговския обект около 4 часа сутринта на 25 юли т. г., отворил витрина, за да си вземе бира, счупил една от бутилките и бутнал няколко кенчета, при което продавачката му обяснила, че ще трябва да плати за строшеното. Това го вбесило и той започнал да ѝ крещи, че е тъпа и проста, ритал разпилените по земята кенчета и жената натиснала паникбутона, пише "24 часа".

Изпратените на мястото униформени го задържали заради агресивното му поведение и му съставили акт за дребно хулиганство.

Той отказал да го подпише, но на следващия ден изразил съжаление пред състав на Районния съд в Карлово. Случаят е приключен с глоба от 100 евро.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!