Пиян мъж се развилня срещу полицаи в Карлово

Снимка: Булфото

Мъж, развилнял се срещу полицаи пред филиала на Спешна помощ в Карлово, ще трябва да плати глоба от 255 евро.

10 минути след полунощ на 29 април м. г. той бил пред сградата, където бил изпратен патрул по сигнал, че в близост до транспортния портал има автомобил, който пречи на преминаването на линейките.

Жената, чиято била колата, казала, че ще я премести, но ситуацията провокирала мъжа, който бил доста пиян, пише novini.bg. Той се развикал срещу униформените, че им плаща заплатите, нарекъл ги боклуци и налетял на бой. Отказал да се легитимира и продължил да обижда и се наложило да му бъдат поставени белезници.

Изправен пред Районния съд в Карлово, той отрекъл вината си, но глобата е потвърдена, защото на мястото е имало много свидетели. Решението подлежи на обжалване пред административните магистрати в Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

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