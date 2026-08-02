Пиян от Берковица катастрофира с мотокултиватор

Снимка: Булфото

Пиян жител на Берковица катастрофира с мотокултиватор със самоделно ремарке. 68-годишният мъж е карал с 3.69 промила алкохол, настанен е в болницата в Монтана със счупен шиен прешлен.

Около 19.00 ч. вчера на телефон 112 е подаден сигнал за пострадал с мотокултиватор и самоделно направено ремарке. Пристигналите на място полицаи установили, че инцидентът е станал на пътя от връх Ком към Берковица, посочва БНР.

По данни на 68-годишният мъж той се е движил по пътя, когато срещу него излизат насрещнодвижещи се мотоциклети, при което той напуска пътното платно вляво, пада и бива затиснат от моторното превозно средство. Водачът е тестван с дрегер, като уредът е отчел 3,69 промила алкохол.

Между него и мотористите няма удар. Мотористите не са били установени, уточняват от пресслужбата на полицията в Монтана. Пострадалият е транспортиран до болницата в Монтана със счупен шиен прешлен и травма на корема. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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