Пиян се заби в светофар в Пловдив

Около 1.30 часа тази нощ полицейски екип от четвърто районно полицейско управление в Пловдив се опитал да спре лек автомобил, чийто водач не се е подчинил на подаден знак за спиране.

На кръстовището на булевардите "Освобождение" и "Цариградско шосе" колата - нарушител се блъска в светофарната уредба и чупи рамката на светлините.

Шофьорът не е пострадал.

Но при тест с дрегер в кръвта му е открит алкохол от два промила.

Водачът на 50 години е задържан в ареста, започнато е досъдебно производство, уточниха от полицията за БНТ.

